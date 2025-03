Lanazione.it - Multa non pagata, scatta il fermo per il mezzo della protezione civile. Il sindaco: “Pago di tasca mia”

Luni, 27 marzo 2025 - Il verbale sarà finito dimenticato in qualche cassetto del municipio senza mai essere stato preso in considerazione e soprattutto mai pagato. Il tempo però è trascorso inesorabilmente fino a quando non solo la contravvenzione è lievitata a 652 euro ma, proprio perchè nonentro i termini di legge, èto ilamministrativo. Un inconveniente decisamente singolare considerato che ilto è del Comune di Luni e per aggiungere danno alla beffa in dotazione alla squadra di. Quindi in caso di necessità per un’improvvisa emergenza il fuoristrada in dotazione alla squadra dei volontari dovrà rimanere in garage. Dell’incredibile vicenda si sono accorti gli uffici dell’ente l’altra mattina quando hanno ricevuto la comunicazione del saldo da pagare di 682 euro e soprattutto dell’iscrizione delamministrativo che impedisce al veicolo di muoversi.