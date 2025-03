Bergamonews.it - Mozione di censura per l’assessora Marchesi, la sindaca: “Pretestuosa e senza fondamenti”

“Una gestione opaca, confusa e sempre meno sostenibile per le famiglie bergamasche”. È questo il giudizio netto che Fratelli d’Italia Bergamo si esprime sull’operato dell’Assessore Marzia, oggetto di unadipresentata in Consiglio Comunale dai consiglieri comunali Arrigo Tremaglia, Ida Tentorio, Cristina Laganà e Filippo Bianchi.“Il provvedimento nasce da un approfondito lavoro di analisi dei documenti amministrativi e dai continui tentativi – ostacolati da accessi agli atti complicati e reticenze – di ottenere trasparenza su un tema cruciale per la città: il servizio degli asili nido comunali. Un servizio che, secondo i dati raccolti, nel solo triennio 2025-2027 vedrà un incremento dei costi dei contratti con le cooperative pari al 38,67%, a fronte di un’ vendita decennale del 19%, e con un numero di bambini rimasto sostanzialmente invariato, peraltro con una gara di appalto aperta l’11 giugno 2024, solo due giorni dopo le elezioni”.