Lanazione.it - "Movimento è Benessere": 200 alunni a lezione di educazione alimentare

Pisa, 27 marzo 2025 - Nove classi delle due scuole primarie Collodi e Filzi dell’istituto comprensivo “L.S. Tongiorgi” di Pisa hanno partecipato al progetto “” organizzato dalla UOSe Promozione della Salute in collaborazione con la UF di Igiene Pubblica e Nutrizione di Pisa dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Il percorso formativo ha coinvolto circa 200delle terze, quarte e quinte classi con l’obiettivo di promuovere la lotta alla sedentarietà e i principi di base per una corretta alimentazione attraverso attivazioni ed esperienze alimentari sensoriali con frutta e verdura, attività centrate sulla consapevolezza corporea, sulla consapevolezza, sulle emozioni e sui ricordi legati al cibo. “L’istituto comprensivo ‘Tongiorgi’, come altri 80 istituti presenti sul territorio dell’ASL Toscana nor ovest - spiega Luigi Franchini, responsabilee Promozione della Salute - Area Sud – ha scelto di aderire alla rete delle ‘Scuole che Promuovono Salute’ come previsto dal vigente Piano Regionale della Prevenzione, una rete di istituti scolastici che si impegnano a promuovere buone pratiche su svariate aree tematiche allo scopo di migliorare il profilo di salute delle comunità scolastiche e diventando luoghi ‘salutogenici’ aperti anche all’esterno”.