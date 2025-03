Oasport.it - MotoGP su TV8, GP Americhe 2025: programma e orari in chiaro del fine settimana

Il Gran Premio delledisi svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 marzo. L’appuntamento rappresenterà la terza tappa del Motomondiale. La Sprint Race si disputerà nella serata europea di sabato 29, mentre il GP vero e proprio avrà luogo allo stessoo del giorno successivo. Ci saranno, ovviamente, anche le categorie formative (Moto2 e Moto3).Il Circuit of the Americas è edificato in Texas. Lungo 5.513 metri, è stato completato nel 2012 e ha fatto il suo ingresso in calendario nel 2013. Uno dei suoi tratti caratteristici è rappresentato dal tornantino in salita posto al termine del rettilineo di partenza, seguito dal cosiddetto “Snake”, una sequenza mozzafiato di curve veloci dove si può letteralmente fare la differenza.Si gira in senso antio e conta un totale di 20 pieghe (9 a destra, 11 a sinistra).