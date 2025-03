Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Messi alle spalle due week end perfetti, si corre ad Austin su una pista che mi piace”

si presenta al via del prossimo fine-settimana del Mondiale 2025 dicome meglio non avrebbe potuto. Lo spagnolo sta sfruttando al massimo la chance di guidare la Ducati ufficiale e, nelle prime due tappe del campionato, è stato impressionante per la facilità con cui sia riuscito a prevalere in totale gestione.Sono stati 74 i punti incamerati dall’asso nativo di Cervera, frutto delle affermazioni nelle Sprint Race e nei GP in Thailandia e in Argentina. Il calendario, da questo punto di vista, sorride anche adal momento che nel prossimoend sirà ad, che è uno dei suoi feudi da sempre, citando le sette vittorie su questacosì particolare.“Arriviamo addopo dueend praticamente, soprattutto il primo in Thailandia. Il COTA è un tracciato a cui sono particolarmente affezionato e dove sono sempre riuscito a essere veloce, anche l’anno scorso quando per la prima volta l’ho affrontato in sella alla Ducati“, ha raccontato(fonte: sito ufficiale della Ducati).