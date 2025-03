Oasport.it - MotoGP, il rinato Marc Marquez sarà più forte delle anomalie di Austin?

Il Gran PremioAmeriche dicomincerà alle ore 21.00 di domenica 30 marzo. La Sprint, invece, avrà luogo allo stesso orario di sabato. Si tratterà del terzo appuntamento di una stagione sin qui dominata dalla famiglia. O meglio, dominata da, con il fratello Alex a fargli da scudiero.Il più anziano e blasonato dei due spagnoli viaggia ancora a punteggio pieno, dato eclatante nellaodierna, mentre il più giovane familiare si è sempre collocato alle sue spalle, inanellando ben quattro piazze d’onore tra gare piene e dimezzate. Una dinamica che non lascia grande spazio all’immaginazione o a speculazioni sulle gerarchie.Francesco Bagnaia si ritrova retrocesso a terza forza in campo e, come già più volte è capitato in carriera, ha cominciato l’anno in maniera balbettante.