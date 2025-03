Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Il recupero va sempre meglio, Austin è una pista impegnativa”

Disi è reso protagonista di un discreto avvio di stagione, nonostante una condizione fisica non ideale dopo l’intervento chirurgico alla clavicola sinistra, salendo progressivamente di colpi e raccogliendo in Argentina un doppio quinto posto tra la Sprint del sabato ed il Gran Premio della domenica con la sua Ducati GP25. Il romano del team VR46 si presenta dunque al COTA dicon l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona podio.“Sto bene e sono molto carico per il weekend negli Stati Uniti. Siamo in un momento di crescita, ilvae mi sono allenato in modo normale in questi ultimi giorni“, il commento del pilota italiano al sito ufficiale della squadra alla vigilia di uno degli appuntamenti più impegnativi a livello fisico dell’intero calendario iridato.