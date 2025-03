Oasport.it - Moto3, la battaglia per il Mondiale si sposta in America. Bertelle cerca il primo successo

Dopo i primi due appuntamenti entusiasmanti di questa stagione 2025, lasi trasferisce inper disputare questo weekend il Gran Premio sul circuito di Austin. Ci aspetta sicuramente un altro fine settimana ricco che non precluderà sorprese, già a partire dalle prove libere in programma venerdì.L’ultimo Gran Premio, tenutosi in Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo, ha visto protagonista Angel Piqueras che, con la sua FRINSA-MT Helmets, ha anticipato tutti al termine di un’appassionante gara. Il leader dele vincitore del GP della Thailandia, José Antionio Rueda (Red Bull KTM Factory Team) ha ottenuto una buona terza posizione in vista dei prossimi appuntamenti.L’anno scorso si impose sul circuito delle Americhe lo spagnolo David Alonso ma il suo connazionale Angel Piqueras, che disputava il suocampionato in, guadagnò un terzo posto di talento puro.