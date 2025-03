Ilgiorno.it - Mostra olimpica da 150mila euro a Palazzo Besta di Teglio, ma non mancano le critiche

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio), 27 marzo 2025 – Non sarà venue, ma l’onda lunga degli ormai sempre più vicini Giochi olimpici invernali 2026 è arrivata a lambire anche. Regione Lombardia ha infatti stanziato una cifra davvero importante – ben– per realizzare unache avrà come prestigiosa cornice quella che è considerata una delle dimore rinascimentali lombarde più significative:. Un’esposizione dedicata a Olimpiadi e Paralimpiadi, accompagnata da incontri con protagonisti degli sport invernali, che sarà articolata negli spazi interni ed esterni deltra piano terra e primo piano e si raccoglierà intorno a tre nuclei narrativi. Si tratta, nello specifico, di “Olimpiadi e sport invernali, un percorso nella storia, nei protagonisti e nell’immaginario collettivo“; “Le donne Olimpioniche: una storia anche femminile“ e “Lo sport e la montagna tra grandi trasformazioni e incerte prospettive“.