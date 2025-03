Ilrestodelcarlino.it - Morta Patrizia Troncossi, ex prof del Paolini

Imola, 27 marzo 2025 –“ha toccato così tante anime durante la sua permanenza su questa terra che non saprei neanche contarle”. Da oggi si è aperta una dolorosa crepa nel cuore di tanti imolesi, l’ex insegnante di religione delCassiano si è spenta all’improvviso ieri sera a 72 anni, mentre faceva ciò che le piaceva di più, le prove del coro nel santuario del Piratello. Amatissima, in pensione dal 2019 aveva da sempre affiancato la carriera scolastica a quella musicale. Con la canzone Notte di Stelle ha vinto nel 1993 il primo premio di San Severino Marche “Il Re dei Versi”. Ma soprattutto negli anni era riuscita a far breccia nel cuore di tutti. “Per oltre vent’anni è stata la responsabile del gruppo teatrale scolastico, con il quale scriveva e metteva in scena spettacoli”, la ricorda una collega, Chiara Billi.