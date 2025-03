Uominiedonnenews.it - Morgane Detective Geniale 4, Ultima Puntata: Ecco Chi E’ Il Padre Del Bambino Di Morgane!

4,: Thea fa fare un test genetico per ilchesta aspettando e dunque laè vicina a scoprire la verità. Intanto, porta avanti le sue indagini anche alla fine della gravidanza!4 prosegue e, nel corso dell’ultimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà la paternità delchesta aspettando. Infatti, la protagonista eseguirà un test genetico proprio per capire chi sia ildel bimbo che sta aspettando ed alla fine, con qualche sorpresa, arriverà la risposta. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.4: dove eravamo rimasti?trova finalmente il coraggio di rivelare a Karadec che potrebbe essere lui ildelche sta aspettando.