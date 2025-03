Unlimitednews.it - Mooney, Claudio Moro è il nuovo amministratore delegato

MILANO (ITALPRESS) –è stato nominatodiGroup S.p.A. e delle società da essa direttamente controllate,S.p.A. eServizi S.p.A.., membro del Consiglio di Amministrazione dida maggio 2024, ha maturato un’ampia esperienza nel settore delle istituzioni finanziarie, ricoprendo anche ruoli apicali, comee/o Direttore Generale, in realtà bancarie come Banca Leonardo (2012 – 2018) e Banca Investis (2019 – 2023).La nomina diriflette l’obiettivo congiunto dei soci di accelerare il processo di crescita e di piena integrazione delle aree di business del Gruppo, al fine di rafforzarne il posizionamento di mercato. “Stefania Gentile, a cui vanno i ringraziamenti di Enel e Intesa Sanpaolo per il lavoro svolto in questi anni, lascia la guida dell’azienda in accordo con il Consiglio di amministrazione.