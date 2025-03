Ilgiorno.it - Monza, ladre al supermarket nascondono carne e cibo sotto i vestiti: una riesce a scappare, la complice viene fermata dalla polizia

, 27 marzo 2025 –di, unaarrestata ma è incinta erilasciata. Inizia tutto alle 9.30 circa di domenica scorsa quando alla Centrale operativa della Questura die Brianza arriva una segnalazione dal personale del supermercato Ald i di viale Lombardia a. Due donne di chiara origine rom con lunghe gonne, dopo essere entrate nel supermercato, si stanno dando alla fuga con della merce rubata e occultataagli abiti. Un equipaggio della Squadra Volante, che già si trovava di pattugliamento in zona, piomba immediatamente sul posto e nota due donne come quelle appena descritte litigare furiosamente con altre due persone e, all’improvviso, tentare la fuga. Minacce di morte Gli agenti ne bloccano immediatamente una, che subito lasciava cadere 21 confezioni die altra merce per un valore di 100,24 euro.