Sport.quotidiano.net - Montesport, ko amaro. Troppi errori in campo

VOLLEY MODENA 3 MONTESPOORT 0 VOLLEY MODENA: Lancellotti, Nonnati, Bozzoli, Garofalo, Fronza, Gerosa, Mattioli, Davoli, Pagot, Righi (L). All Molinari.: Para, Giubbolini, Scardigli, Mezzedimi, Galli, Bruni, Ferri, Caputo, Cantini, Lazzeri. Dri, Castellani (L). All.: Contrario Parziali: 25-17; 25-21; 25-17. MODENA - Sconfitta che fa male quella dellaa Modena. Le locali venivano da due sconfitte ed erano decise a fare risultato. Infatti hanno avuto una partenza sprint (4-0) e poi si sono portate prima sul 7-2 e poi sul 18-10. A questo punto laha provato a ricucire (20-16), ma la risposta delle emiliane è stata perentoria e il set finisce 25-17. Il secondo set inizia in maniera equilibrata dopo il 6-3 iniziale delle emiliane.piazza un 6-0 (6-9) ma le gialloblu reagiscono e si portano sull’11-11.