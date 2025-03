Thesocialpost.it - Montenero di Bisaccia: la scuola intitolata a Sammy Basso, simbolo di inclusione e ricerca scientifica

L’Istituto omnicomprensivo didi, in provincia di Campo, diventerà la primain Italia a portare il nome di, il giovane scienziato e attivista molisano scomparso nel 2024. Conosciuto per il suo impegno nellae nella sensibilizzazione sull’sociale,era affetto da progeria, una rara malattia genetica. Il 31 marzo alle 11, si terrà la cerimonia di intitolazione dellaalla presenza dei genitori die del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.è stato un faro per molti, mostrando come la conoscenza possa diventare uno strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà della vita. A sottolineare il valore di questo gesto, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso, ha dichiarato che intitolare unaè un segno tangibile di come le nuove generazioni possano essere ispirate a superare le difficoltà con il sorriso.