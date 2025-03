Anteprima24.it - Monero è un solido investimento in criptovalute nel 2024-2025?

Tempo di lettura: 4 minutiè una moneta virtuale oggi molto apprezzata. Questo grazie al suo focus principale sull’anonimato e sulla sicurezza. Ma cosa riserva il prossimo futuro per questa criptovaluta?Esaminiamo i fattori che potrebbero influenzare il valore di XMR nel prossimo anno e le previsioni degli esperti. Vediamo anche sepuò rappresentare ancora un buonper il. Scopriamo, inoltre, se conviene considerare un cambio da BTC a XMR per diversificare gli asset del tuo portafoglio.Oggi: una Panoramica sul Mercatoha attualmente un valore di circa 190 USD e una capitalizzazione di mercato di circa 3,5 miliardi di USD. Si afferma, quindi, come una dellepiù solide a livello globale. Si mantiene, inoltre, stabilmente tra le prime 30 valute digitali più popolari tra gli investitori.