Inter-news.it - Mondiale per club, montepremi super: l’Inter sogna! Le cifre – CdS

A giugno partirà il nuovopera 32 squadre, che avrà unincredibile.è tra le partecipanti di questa competizione.IL TORNEO – Finita la stagione calcistica in Europa, a metà giugno e, precisamente il 14, inizierà iltorneo delpernegli Stati Uniti. Una competizione che avrà il suo inizio appunto il 14 giugno per concludersi il 13 luglio. Parteciperanno 32 squadre e, insieme alla Juventus, è la squadra a rappresentare l’Italia. Dopo una serie di voci e indiscrezioni, la Fifa ha comunicato ilcomplessivo di questa nuova kermesse calcistica, che sarà pari a 1 miliardo di dollari e sarà il più alto in assoluto per un torneo calcistico come rivendicato ieri dalla Fifa stessa. A proposito della Beneamata, è stata inserita nel girone insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Reds Diamonds.