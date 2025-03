Juventusnews24.com - Mondiale per Club, Juve sicura di guadagnare almeno questa cifra: svelati tutti i ricchissimi premi

Nelle ultime ore la FIFA ha ufficializzato il monte premi totale del Mondiale per Club negli USA, competizione alla quale dall'Italia prenderanno parte Inter e Juventus. Il bottino complessivo, da dividere tra tutte le partecipanti, è di un miliardo di dollari. La Gazzetta dello Sport ha analizzato quanto guadagneranno i vari club solo per la partecipazione.

ANALISI – «Le 12 partecipanti europee verranno messe in ordine secondo una classifica che tiene conto di criteri sportivi (le ultime stagioni in Champions) e commerciali (verosimilmente il fatturato). Real e City si contendono la fetta maggiore, i 36 milioni. E le italiane? L'Inter dovrebbe essere settima dietro Real, City, Bayern, Psg, Chelsea e Borussia; la Juventus nona o decima (alle spalle di Atletico, appaiata con Porto e Benfica).