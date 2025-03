Iltempo.it - Molestie sul set, per Gerard Depardieu chiesti 18 mesi

Diciottocon la condizionale. Questa la richiesta di condanna del pubblico ministero per, imputato a Parigi per presuntesessuali ai danni di un'arredatrice di scena e di un'assistente alla regia che sarebbero avvenute nel 2021 sul set del film "Les Volets Verts". «Dichiarerete Gérardcolpevole di queste aggressioni sessuali», ha scandito il pm nella requisitoria, chiedendo anche una multa da 20mila euro per l'attore 76enne che ha sinora negato ogni addebito. Condotta che ha portato il pm a denunciare la «totale negazione e l'incapacità di mettersi in discussione» da parte di. La richiesta dell'accusa chiude 4 giorni di giudizio nei quali sono stati ascoltati sia l'imputato che le parti offese. Il verdetto della giuria potrebbe richiedere settimane.