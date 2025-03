Quotidiano.net - Molestie, Ardant difende Gérard: "A Depardieu si può dire di no"

"Qualche volta ho sentito delle grida. ma non ho mai visto niente, non ho mai vistofare un gesto scioccante". Al processo per aggressioni sessuali a carico diin corso a Parigi, ieri è stato il turno della testimonianza di Fanny. Durante il terzo giorno di udienza davanti al tribunale penale, la musa di Truffaut è intervenuta, citata dalla difesa di, suo collega nonché amico storico (da almeno trent’anni). "Sono una donna anch’io, ho vissuto esperienze simili, sono stata schiaffeggiata, insultata. So che puoidi no a Gerard", ha aggiunto l’attrice, che ha baciato il suo “amico di sempre” mentre usciva dall’aula., anch’egli 76 anni, è sotto processo per presunte aggressioni sessuali su due donne durante le riprese del film Les Volets verts di Jean Becker, nel 2021.