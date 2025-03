Ilfattoquotidiano.it - Mobilità rosa, cresce il peso femminile sul mercato. Ma le occupate nell’automotive sono ancora poche

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2024 le donne, in Italia, hanno immatricolato il 41,7% delle autovetture nuove, segnando un nuovo record nella. A certificarlo, l’ultimo studio dell’UNRAE, l’associazione che rappresenta le case automobilistiche estere attive in Italia. Un dato che supera il 40,6% dell’anno precedente e conferma una tendenza ormai consolidata: la presenzanel mondo delle quattro ruote non è più marginale né solo simbolica. È concreta, consistente, destinata a incidere sempre di più.L’analisi mette in luce un altro fatto interessante: il Centro Italia guida questa trasformazione, con una percentuale di acquisti femminili superiore rispetto ad altre aree geografiche. Più attente al prezzo – la media degli acquisti si attesta sui 24.500 euro contro i 30.600 degli uomini – le donne confermano una propensione alla razionalità che si riflette anche nelle scelte di segmento con netta preferenza per le city car (segmento A) e le compatte (segmento B) e di alimentazioni.