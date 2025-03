Internews24.com - Mkhitaryan Inter, punto fermo di Inzaghi ma il futuro è un rebus: spunta una penale grazie alla quale…

Leggi su Internews24.com

di Redazionedima ilè ununaquale. Gli scenari per l’armenoConcludendo sulle possibili scelte di formazione di Simoneper la gara contro l’Udinese, la lente d’ingrandimento della Gazzetta dello Sport si è soffermata su Henrikhe sulle sue dichiarazioni di ieri che non hanno affatto chiuso la porta ad un suo ipotetico addio anticipato dal calciomercato. La rosea spiega la situazione contrattuale dell’armeno e la possibilità dei nerazzurri di pagare unaper chiudere anticipatamente il contratto con l’ex Roma.– «Riposo che potrebbe non riguardare, probabilmente destinato a giocare dall’inizio sia con l’Udinese sia nel derby. L’armeno è undi, anche se sulè stato lui stesso a seminare qualche dubbio: «Mi piacerebbe restare, ma vedremo a giugno», ha detto a Sky.