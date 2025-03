Dayitalianews.com - Misterioso malessere colpisce dodici bambini a Brescia: ancora ignote le cause

Sonoin corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia causato ilimprovviso che ha colpitodella scuola elementare Arici di, nel quartiere Mompiano. Tutti i piccoli frequentano la stessa classe e nel primo pomeriggio di mercoledì 26 marzo, dopo aver pranzato alla mensa scolastica, hanno iniziato ad accusare un forte prurito, seguito da eruzioni cutanee.Indagini sulla mensa, ma non si esclude il contatto con insetti o piante urticantiSul posto sono intervenute ambulanze e un’auto medica, con gli operatori sanitari che hanno visitato i. Una bambina è stata trasportata in ospedale in autolettiga, mentre gli altri sono stati accompagnati al pronto soccorso dai genitori. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma l’attenzione si è concentrata sul refettorio della scuola.