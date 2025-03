Mistermovie.it - Mister Movie | Watson 2 si farà: Rinnovata ufficialmente per la seconda stagione!

La serie CBS, creata dal produttore esecutivo Craig Sweeny, si prepara a risolvere nuovi enigmi con l'annunciata. Ispirata ai personaggi nati dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, la serie segue le vicende del Dottor John(interpretato da Morris Chestnut) impegnato a svelarei medici a Pittsburgh, in un mondo orfano di Sherlock Holmes (la cui voce è di Matt Berry).siL'episodio di debutto della2024-2025 diha conquistato un numero impressionante di spettatori su Paramount+, raggiungendo i 7 milioni e segnando un record come episodio più visto in streaming di una serie originale CBS. Questa accoglienza straordinaria ha spianato la strada al rinnovo ufficiale per una. Nonostante il calo fisiologico degli ascolti dopo il debutto, la serie ha mantenuto un solido livello di audience, dimostrando la sua capacità di coinvolgere il pubblico.