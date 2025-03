Mistermovie.it - Mister Movie | Stasera in TV giovedì 27 marzo: Io sono Nessuno e Avanti un altro! By Night

Ecco la programmazione televisiva di questa sera,27, con i principali programmi, film e show trasmessi sui canali nazionali.Rai 1 - Ore 21:30? Che Dio ci aiuti 8 (Episodi 7-8, Prima Visione)La nuova stagione della celebre fiction italiana continua con due episodi inediti. Azzurra si trova a fare da guida a chi la circonda, mentre nuove sfide mettono alla prova i protagonisti della casa-famiglia.Italia 1 - Ore 21:20? Io(Film d'azione, 2020)Bob Odenkirk interpreta Hutch Mansell, un uomo apparentemente comune che si trasforma in un letale combattente dopo un'aggressione subita in casa. Un thriller carico di azione e colpi di scena.Canale 5 - Ore 21:20?un! By(Game Show, 2025)Paolo Bonolis torna alla guida del quiz più eccentrico della TV italiana in una versione serale ricca di ospiti e momenti esilaranti.