Mister Movie | Stagione 4 di From ultimi Aggiornamenti su Numero Episodi e Trama

La4 diè finalmente in arrivo nel 2026, ma i fan sono già in trepidante attesa per ogni piccolo dettaglio che possa arrivare prima. Nonostante non ci siano molte informazioni disponibili sulla data esatta di rilascio, c'è ancora tanto da scoprire. Le riprese, infatti, inizieranno quest'anno in Nuova Scozia, Canada, un luogo che sicuramente aggiungerà atmosfera alla serie. Al momento, non è stata ancora confermata una data precisa, ma le aspettative sono alte!La4 di: I Dettagli ConfermatiLa quartaavrà un totale di 10e promette di esplorare in profondità le origini della spaventosa città in cui i protagonisti sono intrappolati in un ciclo infinito. MGM+ ha confermato il rinnovo della serie, econtinuerà a raccontare le storie intrecciate di tutti i suoi personaggi principali.