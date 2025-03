Mistermovie.it - Mister Movie | Ritorno di Fiamma tra Stefano De Martino ed Emma Marrone? Il Gossip Impazza!

Il mondo delitaliano è in fermento per le indiscrezioni riguardanti un possibile riavvicinamento tra due figure amate dello spettacolo:Deed. La rivista Oggi ha lanciato la bomba, alimentando le speranze dei fan che sognano di rivederli insieme. Se confermato, si tratterebbe di uno degli eventi più seguiti nel panorama della cronaca rosa.Deedinsieme a Stasera tutto è possibileDurante le riprese di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da De, si sono percepiti segnali di un'inattesa sintonia. L'invito dia partecipare alla trasmissione e la loro affettuosità hanno subito catturato l'attenzione del pubblico. Ma non è tutto: i due sono stati visti in una rinomata pizzeria di Napoli, un dettaglio che ha scatenato ulteriormente il clamore mediatico.