Mister Movie | Renée Zellweger si unisce alla quinta stagione di ‘Only Murders In The Building’

Renée Zellweger si unisce alla quinta stagione di 'Only Murders In The Building'

La serie di successo di Hulu, Onlyin the Building, si prepara a brillare ancora di più nella sua. L'annuncio dell'arrivo nel cast della due volte vincitrice del premio Oscar,, ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Le riprese dei nuovi episodi, incentrati sulla risoluzione delo legato all'omicidio di Lester, sono iniziate questa settimana nella vibrante cornice di New York.o e Star Power nellaLa serie, che vede il ritorno dei protagonisti e produttori esecutivi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, insieme a Michael Cyril Creighton, si arricchisce di un'altra stella di prima grandezza.affiancherà altri nomi illustri come Christoph Waltz, Tea Leoni e Keegan-Michael Key. La quartaaveva già visto un cast stellare, con il ritorno di Meryl Streep e l'aggiunta di Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon.