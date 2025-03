Mistermovie.it - Mister Movie | Questo il Cast del Reality L’Ignoto su Rai 2?

Rai2 sembra aver alzato l'asticella per il suo nuovoshow, L'Ignoto. Affidato alla conduzione della sorprendente coppia formata da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, il programma promette scintille grazie a undi vip di primissimo piano, molti dei quali alla loro prima esperienza in undelle Star de L'Ignoto: Cosa Aspettarsi dalRaiTra i nomi che compongono ilspoilerati da Davide Maggio, spiccano l'ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, la conduttrice Emanuela Folliero, nota per aver sempre rifiutato ishow, l'ex Velina Costanza Caracciolo, e la veterana dei, Soleil Sorge, che ha preferito L'Ignoto ad altre opportunità.Il format, di origine olandese e risalente al 2023, propone un'avventura senza preavviso, dove i partecipanti accettano di lanciarsi nel buio più totale senza conoscere regole, dettagli o tempistiche.