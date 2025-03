Mistermovie.it - Mister Movie | Poster So Cosa Hai Fatto, il Ritorno del Cult Horror con un Nuovo Adattamento Cinematografico

Il celebre racconto di Lois Duncan torna sul grande schermo con una nuova versione di "SoHai", un thriller che promette di far rivivere la tensione e ilo che hanno reso iconica la storia originale. Il film, diretto da un team di esperti del genere, arriverà nei cinema italiani il 16 luglio e vanta un cast d'eccezione, tra cui Jennifer Love Hewitt, Madelyn Cline e Billy Campbell.Un thriller ad alta tensione tratto dal romanzo di Lois DuncanLa trama segue un gruppo di cinque amici la cui vita cambia per sempre dopo un tragico incidente d'auto. Nel tentativo di evitare le conseguenze, i ragazzi decidono di nascondere il loro coinvolgimento e stringono un patto per mantenere il segreto. Tuttavia, un anno dopo, il passato torna a perseguitarli: qualcuno sahannoe non ha intenzione di lasciarli impuniti.