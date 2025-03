Mistermovie.it - Mister Movie | Mare Fuori, Domenico Cuomo svela quando si è davvero emozionato sul set

Leggi su Mistermovie.it

, noto al grande pubblico per il ruolo di Cardiotrap in "", ha recentemente sorpreso i fan rivelando che la sua prima vera emozione su un set non è legata alla celebre serie. L'attore ha condiviso un ricordo speciale legato a un'altra esperienza professionale, distante dal contesto del carcere minorile di Napoli.in "Gomorra": La Scintilla Iniziale per il Giovane Attoreha confessato che l'emozione più intensa legata al suo lavoro l'ha provata sul set di "Gomorra", agli inizi della sua carriera. Accompagnato dal padre e dal nonno, ha scoperto la concretezza del mestiere di attore, trasformando un sogno infantile in una solida realtà. Un'esperienza formativa che ha segnato il suo percorso.Nonostante il successo e l'affetto del pubblico per Cardiotrap,ha dimostrato versatilità e talento in diversi progetti.