Mister Movie | La Quinta Stagione di Stranger Things non sarà l’ultima? Il Franchise continua?

Il 2025 vedrà il debutto della tanto attesadi, uno degli show più iconici degli ultimi anni. Dal suo lancio nel 2016, la serie ha conquistato milioni di spettatori con la sua combinazione di sci-fi, fantasy e nostalgia degli anni '80. Non solo ha lanciato la carriera di attori come Millie Bobby Brown, ma ha anche segnato un prima e un dopo per Netflix, diventando una delle produzioni di maggior successo del suo catalogo. Ora che lafinale si avvicina, i fan sono ansiosi di scoprire come si concluderà questa epica storia.Lafinale diin arrivo, ma con nuove possibilitàSecondo le voci, lapotrebbe essere divisa in due parti, ma nulla è ancora confermato. Nel frattempo, il mondo disi è già espanso con fumetti e spin-off, ma c'è la possibilità che ci siano ulteriori sviluppi in futuro.