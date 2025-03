Mistermovie.it - Mister Movie | La Figlia di Vittorio Sgarbi, Rivela le Difficili Condizioni del Padre

Un momento di profonda preoccupazione avvolge la famiglia, con laEvelina che ha condiviso pubblicamente ledi salute del, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La situazione, definita grave, ha scosso profondamente Evelina, che ha descritto unmolto diverso dall'immagine pubblica di uomo vitale e inarrestabile.Ladi: "Non pensavo stesse così male"Evelinaha descritto un quadro allarmante: isolamento, mancanza di appetito e difficoltà di comunicazione. Il rapporto tra, già segnato da pregressi dissapori, si è ulteriormente complicato a causa della malattia. L'artista stesso aveva ammesso in passato di vivere una condizione di "malinconia o depressione" che percepiva come inevitabile, paragonandola alle ombre che inevitabilmente accompagnano l'esistenza.