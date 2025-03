Mistermovie.it - Mister Movie | Jude Law diventa Vladimir Putin in “Il mago del Cremlino”

Iniziata la produzione di The Wizard of the Kremlin, adattamento del bestseller di Giuliano da EmpoliIl regista Olivier Assayas ha ufficialmente avviato le riprese di The Wizard of the Kremlin, ambizioso adattamento cinematografico del romanzo di Giuliano da Empoli. Il film, girato in Europa, esplora l'ascesa diattraverso gli occhi di Vadim Baranov, un ex produttore televisivoto consigliere chiave del leader russo.Law nel ruolo di: una sfida imponenteTra i nomi di spicco del cast spiccaLaw, scelto per interpretare. L’attore britannico ha ammesso di sentirsi intimorito dal ruolo: "Mi sembra di dover scalare l’Everest. Ogni volta che accetto un ruolo così impegnativo, mi domando: 'Come farò?'”.https://twitter.com/nextatv/status/1904453877983764716Oltre a Law, il film vanta un cast stellare che include Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis e Tom Sturridge.