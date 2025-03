Mistermovie.it - Mister Movie | Jack Quaid per Mr. Morfina: “Adoro essere un cattivo attore”

Leggi su Mistermovie.it

Di recente, davanti all'Alamo Drafthouse Cinema Slaughter Lane, si è tenuta un'iniziativa promozionale piuttosto originale per Novocaine (tradotto in Mr.), il nuovo film della Paramount Pictures con protagonista.L'Esclusiva intervista aper Mr.Una macchina arcade Boxer Glove, solitamente utilizzata per testare la forza dei pugni, è stata modificata con un modello realistico del volto dell', permettendo ai fan di colpirlo senza esitazioni., con il suo solito carisma, ha accolto con entusiasmo l'iniziativa, scattando foto e partecipando attivamente all'evento.La trama: un mix di generi ineditoMr.si distingue per la sua fusione di generi, combinando elementi di azione, commedia romantica e scene cariche di tensione. La storia segue Nathan Caine, un impiegato di una cooperativa di credito affetto da insensibilità congenita al dolore e anidrosi (CIPA), una rara condizione che lo rende incapace di percepire il dolore o la temperatura.