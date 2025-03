Mistermovie.it - Mister Movie | Il prossimo film di Martin Scorsese sarà ambientato alle Hawaii, ecco cosa sappiamo

Il futuro cinematografico diresta avvolto nelo, ma finalmente emergono novità su uno dei suoi progetti in fase di sviluppo. Disney/20th Century Studios ha acquisito i diritti di un nuovo crime drama epico, che vedrà la partecipazione di Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt.Un gangsternell'arcipelago hawaianoIl, che si svolgerà tra gli anni '60 e '70, segue un aspirante boss della malavita, interpretato da Dwayne Johnson, che lotta per il controllo della criminalità organizzata nelle isole, fronteggiando rivali determinati a fermarlo. Il personaggio si ispira a una figura realmente esistita, ricordando per certi aspetti Jimmy the Gent, il gangster interpretato da Robert De Niro in Quei bravi ragazzi.Il progetto ha attirato un forte interesse nel settore, con colossi dello streaming come Netflix, Amazon e Apple in corsa per accaparrarselo.