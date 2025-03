Mistermovie.it - Mister Movie | Il costume di Daredevil nella seconda stagione di “Born Again” offre finalmente ciò che i fan aspettavano!

Le riprese delladisono in pieno svolgimento, e le ultime immagini dal set stanno mandando in fibrillazione i fan del Diavolo di Hell's Kitchen. Le foto, diffuse online, mostranoemergere dall'acqua vestito con il suo iconiconero. La vera sorpresa, però, è un dettaglio che i fan attendevano da tempo: il logo "Double D"presente sul.Un Look Familiare per, un Nuovo Capitolo con un nuovoQuesto segna un momento significativo per la rappresentazione del personaggio nell'universo Marvel Cinematic, considerando che ilnero ha una storia complessa e affascinante nei fumetti.https://twitter.com/ItsPrimeDreams/status/1754795004843921466Sebbenesia principalmente associato al colore rosso, ha indossato diverse varianti di costumi neri nelle sue avventure cartacee.