Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter, Pierce Brosnan è un Silente Mancato? Il Sogno Fantasy Infranto

Leggi su Mistermovie.it

L'ex James Bond,, ha svelato un desiderio inaspettato: vestire i panni del leggendario Albusnella saga di. L'attore irlandese, noto per la sua versatilità e il suo carisma, ha espresso il suo interesse per il ruolo del preside di Hogwarts, un personaggio iconico che ha sempre esercitato un fascino particolare su di lui. Ma il destino aveva in serbo un altro attore.: Un'Affinità InattesaLa rivelazione è giunta durante un'intervista in occasione della sua nuova serie televisiva, Mobland.ha confessato che, con l'avanzare dell'età e l'incanutirsi dei capelli, si è spesso immaginato come. Un'idea nata in famiglia, quasi uno scherzo, ma che ha radici profonde nel suo immaginario. Il ruolo, originariamente interpretato da Richard Harris e successivamente da Michael Gambon, è stato affidato a John Lithgow.