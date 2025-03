Mistermovie.it - Mister Movie | Encanto 2: Disney Prepara il Ritorno della Magica Famiglia Madrigal?

Leggi su Mistermovie.it

Sembra che i WaltAnimation Studios stiano seriamente considerando un sequel per il film d'animazione del 2021,. L'attore John Leguizamo, voce di Bruno, ha lasciato intendere chesta lavorando a un qualche tipo di continuazione del musical animato, durante un'intervista in vistaprima del suo spettacolo di Broadway, "Buena Vista Social Club".ad: Di Cosa Parlerà il sequel2?Leguizamo ha scherzosamente affermato di sollecitare quotidianamenteper sapere quando uscirà il secondo capitolo, auspicando che il focus sia interamente sul suo personaggio. Ha aggiunto che sono al lavoro per sviluppare la trama. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, le dichiarazioni dell'attore suggeriscono chestia lavorando "ufficiosamente" a un sequel.