Mistermovie.it - Mister Movie | Dopo lo Schiaffo agli Oscar, Will Smith: “Sto cercando di essere il meglio”

Leggi su Mistermovie.it

La vicenda dellodia Chris Rock durante la 94ª edizione degli Academy Awards ha scosso il mondo dello spettacolo. Un gesto impulsivo, compiuto in risposta a una battuta sulla moglie, Jada Pinkett, affetta da alopecia, che ha portato l'Academy a bandiredalla cerimonia e da tutti gli eventi correlati per un decennio. La Dichiarazione die il Futuro all'AcademyA tre anni di distanza dall'incidente,ha espresso il suo pensiero sulla sospensione in un'intervista. Ha dichiarato di voler semplicemente "il migliorumano possibile" e di accettare la decisione presa dall'Academy. Un atteggiamento che sembra puntare a una piena assunzione di responsabilità per l'accaduto.Nonostante l'atto compiuto sia ampiamente criticabile, l'attore ha dimostrato pentimento e riflessività nel corso degli anni, scusandosi con Chris Rock e dimettendosi dall'Academy.