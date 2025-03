Mistermovie.it - Mister Movie | Data Inizio LOL: Chi ride è fuori 5, Cast ed Episodi della nuova stagione

Da oggi, 27 marzo, è disponibile su Prime Video la quintadi LOL: Chi, il comedy show di successo prodotto in Italia. I primi cinquesono già visibili sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori, mentre l’attesissimoo finale arriverà il 3 aprile.LOL: Chi5: Unricco di talenti comiciIn questa, dieci comici si sfideranno nel tentativo di rimanere seri per sei ore consecutive, cercando al contempo di farre gli avversari. Tra i protagonisti troviamo:Federico BassoEnrico BrignanoFlora CantoTommaso CassissaRaul CremonaGeppi CucciariValeria GraciAndrea PisaniMarta ZoboliAlessandro Ciacci (vincitore di LOL Talent Show: Chi fare è dentro)https://youtu.be/Bu89U9bWkKkUnaconduzione per un’edizione imperdibileA vigilare sulla sfida direttamente dalla control room saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, che porteranno il loro tocco personale in veste di arbitri e conduttori dello show.