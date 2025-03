Mistermovie.it - Mister Movie | Data Inizio GialappaShow 2025: Risate Irriverenti e Parodie Esilaranti Tornano su TV8!

Il mondo dell'intrattenimento si prepara ad accogliere il ritorno di, il programma che ha ridefinito la comicità televisiva con la sua irriverenza e originalità. A partire dal 31 marzo, i telespettatori potranno sintonizzarsi su TV8, Sky e NOW per una nuova stagione ricca di, sketch indimenticabili e ospiti d'eccezione. La Gialappa’s Band, ideatrice del format, promette un'edizione ancora più esilarante, mantenendo intatto lo spirito che ha reso il programma un cult. Mago Forest e la Gialappa's Band: Un Trio InossidabileAncora una volta, il brillante Mago Forest sarà al timone dello show, affiancato dalle voci inconfondibili di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, membri storici della Gialappa’s Band. La prima puntata si preannuncia scoppiettante, con la partecipazione straordinaria di Elodie, che non solo porterà il suo carisma sul palco, ma regalerà al pubblico un duetto inedito con Annalisa.