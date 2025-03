Mistermovie.it - Mister Movie | Chi torna in Avengers: Doomsday, ecco gli Attori confermati nel Cast

Marvel Studios ha scosso il mondo dei cinecomics annunciando ufficialmente ildi, film in arrivo nelle sale nel 2026. La mossa segue una revisione strategica significativa da parte del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che la scorsa estate aveva preannunciato una nuova rotta per il quinto capitolo degli. Dopo una accoglienza meno entusiasta del previsto per il villain Kang e la cessata collaborazione con Jonathan Majors, l'universo cinematografico Marvel (MCU) si prepara a un nuovo, temibile antagonista. Doctor Doom Protagonista AssolutoRobert Downey Jr.a vestire i panni di un redivivo Doctor Doom, personaggio che promette di riscrivere le dinamiche del MCU. Il film, ora intitolato, ha generato un'ondata di entusiasmo tra i fan, desiderosi di scoprire quale sarà la nuova formazione dei Vendicatori chiamati a fronteggiare questa minaccia inedita.