Mistermovie.it - Mister Movie | Chi saranno gli opinionisti dei nuovi Reality The Couple e L’Isola dei Famosi?

Leggi su Mistermovie.it

Cresce febbrilmente l'attesa nel panorama televisivo italiano per il debutto di Thee per il ritorno de L'Isola dei, quest'ultima con Veronica Gentili al timone. Ilo che avvolge i nomi deglidi entrambi i programmi alimenta la curiosità del pubblico, con indiscrezioni che iniziano a circolare.: Scelte Strategiche e Ritorno di Fiamma?Nel caso di The, sembra che Mediaset stia valutando figure già interne all'azienda, volti noti e apprezzati dal pubblico televisivo. L'annuncio ufficiale è imminente, dato l'avvicinarsi della prima puntata, prevista per lunedì 7 aprile.Le otto coppie pronte a sfidarsi nel nuovoshow sono un mix esplosivo di personalità, con nomi che spaziano da Jasmine Carrisi, figlia d'arte, al suo ex Pierangelo Greco.