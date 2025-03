Mistermovie.it - Mister Movie | Brey Noelle interpreterà White Rabbit nella seconda stagione di Peacemaker

Ladi, lo spin-off di The Suicide Squad creato da James Gunn, si arricchisce di un nuovo personaggio.inL'attrice e cantanteha confermato che vestirà i panni di, una figura legata al mondo di Batman, attraverso una serie di post su Instagram, successivi alla diffusione della notizia su IMDb.Chi ènei fumetti DC?Nei fumetti, il Bianconiglio ha fatto il suo debutto nelle pagine di Adventures of Superman #500 negli anni '90, ma la versione più conosciuta del personaggio è quella introdotta nel New 52 della DC. Creata da David Finch e Paul Jenkins, Jaina Hudson è la figlia di un diplomatico americano e di un'attrice di Bollywood, dotata della capacità di sdoppiarsi in due entità distinte.