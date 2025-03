Mistermovie.it - Mister Movie | Black Mirror 7: Data d’Uscita, Titolo Episodi, Trama e un Cast Stellare!

Leggi su Mistermovie.it

La febbre per la fantascienza antologica è ufficialmente riaccesa:si prepara a tornare con la sua settima stagione, un evento che ha già scatenato un'ondi entusiasmo tra i fan di tutto il mondo. L'appuntamento è fissato per il prossimo 10 aprile,in cui Netflix rilascerà in esclusiva i nuovi. La creazione di Charlie Brooker promette di spingerci ancora una volta oltre i limiti della realtà, esplorando le zone d'ombra del progresso tecnologico.di Uscita7: I Dettagli Chiave sugliBrooker ha svelato che questa nuova stagione sarà composta da sei, ma con una sorpresa: due di questi avranno una durata estesa, paragonabile a quella di un film, presumibilmente tra gli 80 e i 90 minuti. Una vera e propria esperienza cinematografica all'interno della serie.