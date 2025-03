Mistermovie.it - Mister Movie | Bill Murray e il Rimpianto di Non Aver Imparato di Più

L'attoreriflette sulle sue esperienze lavorative con icone del cinema come Gene Hackman e Michael Gambon, confessando un profondo: noncolto appieno l'opportunità di apprendere dai loro talenti e dalla loro saggezza sul set.esprime il desiderio di essere stato uno studente più consapevole, anziché un osservatore casuale, durante questi incontri unici.e l'Elogio a Hackman e Gambonricorda Hackman, scomparso di recente all'età di 95 anni, come un modello di professionalità e talento. L'attore descrive Hackman come un manuale vivente per l'arte recitativa, sottolineando la precisione e l'autenticità del suo lavoro. Un'analoga ammirazione è riservata a Gambon, l'indimenticabile interprete di Albus Silente nella saga di Harry Potter, con cuiha condiviso il set in un film di Wes Anderson.