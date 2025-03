Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers Doomsday dimostra che l’MCU è solo una macchina per resuscitare Loki

Il concetto di morte e resurrezione è un tema ricorrente negli universi dei supereroi, ma, interpretato da Tom Hiddleston, ha portato questo concetto all'estremo. Nonostante le sue multiple morti apparenti, il dio dell'inganno è pronto a tornare in "" nel 2026, confermando il suo status di personaggio indomabile all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU).con: Morte e Ritorno di un AntieroeDalla sua prima presunta morte in "Thor" (2011), passando per l'inganno in "Thor: The Dark World" e la devastante eliminazione per mano di Thanos in ": Infinity War",ha sempre trovato un modo per riscrivere il suo destino. La serie TV "" sembrava aver offerto una conclusione definitiva, con il personaggio che si sacrificava per salvare il multiverso, ma l'annuncio del suo ritorno in "" scuote nuovamente le fondamenta del MCU.