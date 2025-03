Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers: Doomsday Data di Uscita, Trama, Cast e tutto ciò che sappiamo finora

Dopo un periodo di incertezza, l'attesissimoha finalmente unad'confermata: il 1° maggio 2026. Il San Diego Comic-Con 2024 ha rappresentato una vera e propria rinascita per la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (MCU), risollevata da nuovi progetti come The Marvels e Fantastic Four: First Steps, dopo le difficoltà iniziali con l'abbandono di Kang il Conquistatore come principale antagonista. Le riprese, dirette dai fratelli Russo, dovrebbero iniziare a marzo 2025.diIn un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, Robert Downey Jr., indimenticabile volto di Iron Man, tornerà nel MCU, ma non nel ruolo che tutti si aspettano. Sarà Doctor Doom il villain principale di, portando con sé unstellare e alcune vecchie conoscenze provenienti dall'universo Fox.