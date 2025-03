Mistermovie.it - Mister Movie | Auguri per la tua Morte 3 si farà? Universal parla in modo “strano” del sequel

Leggi su Mistermovie.it

Il regista ammette che il terzo capitolo della saga horror è sempre più improbabileI fan diper la tuasperano da tempo in un terzo capitolo, ma il regista Christopher Landon ha chiarito che il progetto è tutt’altro che certo. Nonostante la sua volontà di iniziare la sceneggiatura, lo studio non sembra convinto di dare il via libera.Strane discussioni cone BlumhouseLandon, che ha diretto il film originale del 2017 e ildel 2019, ha rivelato che le discussioni cone Blumhouse sono state piuttosto altalenanti. "Ero pronto a partire e iniziare a scrivere, ma poi tutto è diventato. Abbiamo avuto molte conversazioni inconcludenti e, a un certo punto, volevano trasformarlo in una serie in tre parti per Peacock", ha raccontato il regista.